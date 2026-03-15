Enna: Pisciotto, lavori ancora fermi. Il sindaco: “Tutto ciò è inaccettabile”

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A quasi cinque mesi dalla consegna ufficiale del cantiere, resta fermo l’intervento di sistemazione idraulica in contrada Pisciotto, ad Enna. A denunciarlo è il sindaco Maurizio Dipietro, che oggi è tornato sulla vicenda con un post pubblico e pubblicando un sollecito formale indirizzato agli enti competenti.

L’opera, consegnata lo scorso 16 ottobre e annunciata come un intervento atteso da tempo per la messa in sicurezza dell’area del Pisciotto e di Villa Farina, non sarebbe ancora concretamente partita. Nel documento allegato, il primo cittadino richiama la necessità di avviare senza ulteriori ritardi lavori ritenuti “urgenti ed indifferibili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.

“Cari concittadini – ha scritto Dipietro – la mia amministrazione è quella che più si è battuta per individuare ed ottenere il finanziamento necessario al recupero idrogeologico e alla messa in sicurezza dell’area del Pisciotto e di Villa Farina. Dopo innumerevoli insistenze siamo riusciti, anche grazie al prezioso supporto di S.E. il Prefetto di Enna del tempo, a giungere alla definizione dell’affidamento e, poi, finalmente, alla consegna dei lavori. Ebbene da allora sono passati ben 150 giorni senza che nemmeno un colpo di piccone sia stato dato. Tutto ciò è francamente inaccettabile! Abbiamo già inviato due diffide al Dipartimento Regionale di Protezione Civile nella figura del RUP, invitandolo a far iniziare senza ulteriori indugi le attività lavorative. Se lo stallo continuerà a perdurare valuterò seriamente l’opportunità di segnalare tale circostanza all’autorità giudiziaria”.