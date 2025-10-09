Enna, piscina coperta: inaugurato l’impianto ristrutturato

PUBBLICITÀ

Un impianto finalmente rinnovato, più efficiente, con un sistema di areazione migliore, una tribuna pronta ad accogliere gli appassionati e con un intervento importante su infissi, tetto e spogliatoi: si è presentata così la piscina comunale coperta di Enna dopo la ristrutturazione. Una grande festa dello sport alla presenza delle società di nuoto ennesi, delle famiglie e dei campioni di nuoto artistico del gruppo “Muri antichi wow”.

PUBBLICITÀ

A tagliare il nastro il sindaco Maurizio Dipietro insieme con un piccolo atleta ennese: “Anche oggi dimostriamo fattivamente la nostra attenzione allo sport, riconsegniamo la piscina coperta finalmente pronta ad accogliere i tanti bambini e sportivi che hanno atteso con pazienza questo momento”.

PUBBLICITÀ

Presente all’inaugurazione anche Sergio Parisi, presidente regionale della federazione italiana nuoto.

“Anche la piscina coperta si candida a ospitare gare di carattere regionale – continua Dipietro – vogliamo che i nostri atleti possano allenarsi e gareggiare all’interno di impianti all’altezza. Non ci prestiamo alle polemiche sterili perché, a differenza di altri, abbiamo ben chiaro un futuro per la città. Ed è un futuro che passa anche dallo sport”.

Tutti gli atleti ennesi, dai più piccoli ai più grandi, hanno saputo lasciare gli spettatori a bocca aperta. La giornata si è conclusa con la spettacolare esibizione di nuoto artistico.

“Anche oggi dobbiamo ringraziare gli uffici per questo risultato straordinario – commenta l’assessore allo sport Rosalinda Campanile – dall’ufficio tecnico all’ufficio allo sport: ogni risultato è frutto del loro grande lavoro. Questi 3 giorni di sport ci stanno dimostrando che Enna è viva e ha voglia di muoversi e fare comunità. La loro energia sta ripagando ogni sforzo”.

Oggi l’ultimo giorno di “Enna per lo sport” con l’appuntamento mattutino in piazza Umberto I e poi una grande festa nel pomeriggio al campo di atletica Tino Pregadio con la maratona, le amichevoli di pallamano, rugby, calcio e basket, l’esibizione de “La Contea” e il gran finale con le ginnaste della società Libertàs Consolini.