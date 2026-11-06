Enna, piscina coperta ancora chiusa: Trovato si assume la responsabilità dei ritardi

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La piscina comunale coperta di Enna non ha ancora riaperto al pubblico. A intervenire sui ritardi è l’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Trovato, che esprime il proprio dispiacere per la situazione e annuncia una novità riguardante il nuoto libero alla ripresa delle attività: «Sento il dovere di esprimere il mio più vivo dispiacere per il ritardo che si sta via via, e per ragioni diverse, accumulando rispetto alla riapertura della piscina coperta».

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L’assessore ricorda di aver programmato alcuni interventi da eseguire durante la chiusura estiva dell’impianto e di aver individuato le risorse necessarie, facendo approvare una variazione di bilancio nella seduta del Consiglio comunale del 28 giugno, a meno di un mese dal proprio insediamento. Nonostante questo, al 5 novembre la piscina risultava ancora chiusa.

Trovato ripercorre quindi le difficoltà che, secondo quanto riferisce, hanno determinato il protrarsi dei tempi: «Prima l’eccessiva lentezza nell’affidare i lavori, poi il ritardo nella consegna di alcuni prodotti idraulici a causa dei blocchi stradali, poi l’otturazione della condotta idrica, ora la necessità di ripetere le analisi dell’acqua per l’autorizzazione sanitaria».

L’assessore dichiara di assumersi la responsabilità del ritardo, pur ritenendo di aver svolto quanto rientrava nelle proprie competenze: «Insomma, al netto di un pizzico di malasorte, mi assumo la responsabilità di questo ritardo, anche se personalmente credo di aver fatto tutto quanto rientrava nelle mie prerogative e nei miei compiti».

Trovato aggiunge: «D’altra parte, ritengo sia serio, per un amministratore pubblico, assumersi sempre la responsabilità per come vanno le cose, anziché prendersi i meriti quando vanno bene, e scaricare la responsabilità sugli uffici quando vanno male».

In attesa della riapertura, l’assessore chiede agli utenti ancora qualche giorno di pazienza e comunica una novità prevista per la nuova stagione: una corsia centrale sarà riservata al nuoto libero dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 21.30. Una scelta che, nelle intenzioni dell’amministrazione, punta a rendere più accessibile la pratica del nuoto libero: «Pensiamo sia giusto garantire a chiunque ne abbia voglia di fare una nuotata, senza esser costretto ad attendere gli orari meno comodi».

L’assessore rivolge un ringraziamento alle associazioni sportive che operano all’interno della struttura: «Infine, un sentito ringraziamento alle associazioni di nuoto, che oltre ad offrire servizi preziosi ai propri tesserati, risultano indispensabili per garantire l’apertura dell’impianto natatorio».