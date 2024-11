Enna: Pippo Restifo nuovo delegato delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon

PUBBLICITÀ

Il 28 ottobre scorso è stato rinnovato il delegato per la provincia di Enna dell’Istituto Nazionale Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon. È stato nominato nuovo delegato il cav. Pippo Restifo, veterano e pilastro dell’associazione ennese, da sempre impegnato nel sociale. È già al lavoro per programmare iniziative che possano dare lustro ad attività socio-comunitarie.

Il delegato Restifo, per il triennio 2025-2027, ha nominato Francesco Paolo Orlando di Piazza Armerina, presidente del C.A.S.A. (Centro Armerino Studi Amministrativi), come rappresentante per il territorio di Piazza Armerina, comprendente anche Aidone, Valguarnera, Barrafranca e Pietraperzia. Orlando avrà compiti di rappresentanza dell’Istituto e della delegazione di Enna presso istituzioni civili e militari, enti e associazioni autorevoli ricadenti nel territorio indicato.