Enna: Pippo Bruno di Assoconsumatori contesta la ricostruzione di Crisafulli sul tema dell’acqua

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“Ho ascoltato e riascoltato l’intervento del candidato sindaco di Enna a Pergusa (sen. Crisafulli) e mi ha sorpreso con le sue dichiarazioni tendenti a cambiare le carte in tavola nel momento che ha tirato in ballo l’amministrazione Ardica come se questa avesse determinato l’affidamento della gestione dell’acqua ad Acquaenna”. È quanto afferma Pippo Bruno di Assoconsumatori Enna, intervenendo nel dibattito politico sulla gestione del servizio idrico.

Nel suo intervento, Bruno aggiunge: “Puntualizziamo, documenti alla mano, la convenzione tra l’ATO idrico, azionista di maggioranza e firmatario per conto dell’ATO Dott. Cataldo Salerno (PDS/DS) ed Acquaenna è stata firmata il 19 novembre 2004, quindi, da un uomo di sinistra, forse, a Lei vicino. Non ricordare queste cose, francamente non è da Lei. Ma capisco”.

La nota prosegue con un riferimento al contesto politico di quegli anni: “Ardica andò a ricoprire la carica di Sindaco perché i cittadini di Enna si erano ribellati, con 5000 ricorsi vinti, al mostro sanguisuga ATO-Rifiuti da Lei presieduto. Come del resto il Dott. Monaco divenne presidente della Provincia dopo il Dott. Salerno per la contestazione al sistema rifiuti, sempre presieduto da Lei con gli onorevoli Grimaldi, suo vice e i componenti Galvagno, Termini, Tumino tutti della stessa area e con l’on. Leanza che non volle entrare in quella amministrazione”.

In conclusione, Bruno afferma: “Fatti! Sen. Crisafulli non affermazioni campate in aria per cambiare le carte in tavola. Non è da Lei”.