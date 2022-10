Enna: “Piccolefollie” presenta la collezione autunno-inverno in collaborazione con la Scala della Moda

Un evento organizzato dal negozio di abbigliamento e articoli per l’infanzia “Piccolefollie”, in collaborazione con “La Scala della Moda”, si terrà domani, domenica 9 ottobre, alla Galleria Civica di Enna alle ore 18. Una sfilata di bambine e bambini che indosseranno gli articoli del negozio del centro storico di Enna appartenenti alla nuova collezione autunno-inverno 2022/2023.

“La finalità – fa sapere la titolare di Piccolefollie Lorena Bonomo – è far divertire i bambini facendo trascorrere loro una domenica all’insegna dell’allegria e della spensieratezza e, nello stesso tempo, quella di domenica sarà l’occasione per presentare la nostra collezione e far conoscere la nostra realtà che si trova ad Enna da circa un anno. Ci saranno tante sorprese per tutti i bambini partecipanti”.

“Abbiamo accettato con piacere l’invito di Piccolefollie – le parole del patron del concorso La Scala della Moda Giuseppe Pappalardo e del direttore artistico Joselito Pappalardo – con l’auspicio di regalare un pomeriggio di divertimento ai più piccoli e omaggiarli dell’attestato per la finale nazionale dei concorsi Baby e Junior Moda Sicilia”.