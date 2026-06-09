Enna, Piazza Valverde: in poco tempo un gabinetto per cani

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Ci voleva poco per immaginarlo, nel giorno in cui Piazza Valverde venne restituita alla città. Le piazze, più dei cantieri, le fanno i cittadini, con la speranza che chi vive ogni giorno gli spazi comuni li custodisca come propri.

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Ci eravamo permessi, con garbo, alla sua inaugurazione, di ricordare il tema delle deiezioni canine, quasi fosse una nota a margine. Purtroppo, nel giro di poche settimane è diventata una triste consuetudine.

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Piazza Valverde, un piccolo gioiello incastonato nel cuore antico di Enna, ha iniziato da poco una nuova vita diventando, con grande successo, un luogo di ritrovo raro e autentico: i ragazzi ci giocano, gruppi di persone la usano per fare ginnastica all’aperto, di recente gli scout la hanno usata anche per fare un campo estivo e qualcuno ci ha persino organizzato un pic-nic.

Tutto bello, tutto esattamente quello che uno spazio pubblico riqualificato dovrebbe essere: un luogo per tutti. Poi, come ipotizzato, sono arrivati i cani al guinzaglio, o meglio, sono arrivati i loro padroni. Perché deve essere chiaro che i cani non hanno nessuna colpa. Fanno quello che i cani fanno, e lo fanno con tutta la serenità e l’innocenza del mondo.

Il problema, come sempre, sono gli esseri umani che li portano a spasso. Quelli che attraversano il prato sintetico della piazza appena ristrutturata con l’aria di chi sta passeggiando in un parco naturale, quelli che girano lo sguardo dall’altra parte nel momento esatto in cui il proprio animale si accovaccia sull’erba sintetica, o peggio, quelli che interrogati sul fatto appena accaduto davanti ai loro occhi, rispondono con indifferenza o, nei casi più brillanti, con qualche insulto di buona qualità – come ci ha raccontato un residente della zona.

Gli abitanti del quartiere, esasperati, avevano provato la via della gentilezza, affiggendo dei cartelli, dal tono educato, che invitavano i proprietari a non portare i cani a fare i bisogni sulla piazza e soprattutto sul prato sintetico. Eppure le zone idonee non mancano, anche nello stesso quartiere. Qualcuno per tutta risposta, nottetempo, li ha strappati. Un gesto che vale più di mille parole. C’è chi ritiene evidentemente che lo spazio pubblico sia una proprietà personale da gestire secondo le proprie convenienze, e che chiunque osi ricordare le regole della civile convivenza civile meriti una risposta adeguata al livello culturale che si intende esibire.

Vale la pena sottolineare che non si tratta nemmeno di una questione di estetica. L’erba sintetica, a differenza di quella naturale, non ha la capacità di smaltire i liquidi e di autodepurarsi. Le deiezioni, anche quelle che vengono raccolte, lasciano residui, odori, batteri. Una piazza dove i bambini giocano, dove ci si sdraia per fare yoga, non può essere anche il bagno all’aperto del cane di un padrone incurante. Non è una questione opinabile, è igiene di base.

Enna ha aspettato anni per vedere questo angolo restituito a nuova vita. Il Comune ha investito risorse pubbliche, soldi di tutti, per ridare dignità a uno spazio che appartiene alla collettività.

Che una minoranza arrogante possa vanificarlo in poche settimane è qualcosa che dovrebbe far riflettere e spingere chi ha l’autorità per farlo a intervenire con strumenti concreti, e se necessario anche sanzioni.

La piazza è dei cittadini. Tutti i cittadini. Anche dei cani, ma solo se i loro padroni decidono finalmente di comportarsi con educazione.

Fabio Marino