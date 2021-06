Enna: piattaforma di essiccazione fanghi, il Pd è contrario

Si pubblica qui di seguito comunicato stampa del Partito Democratico.

“Apprendiamo dell’intenzione del governo regionale di realizzare una piattaforma di recupero della risorsa idrica tramite essiccazione di fanghi da depurazione nel territorio tra Assoro ed Enna, emerge, che il Comune di Enna abbia espresso parere favorevole. Ad oggi, non ci risulta nessuna discussione e nessun deliberato del Consiglio Comunale, data l’importanza dell’opera e il conseguente impatto ambientale è doveroso il coinvolgimento del Consiglio Comunale.

Ci meraviglia, inoltre, il tempismo del governo regionale. Da un lato il PNRR non fa menzione ad iniziative del genere, dall’altro la regione siciliana punta a soluzioni ormai obsolete e non in linea con la politica ambientale europea.

Il Partito Democratico resta contrario alla realizzazione di impianti non in linea con la politica europea e sin da ora esprime la totale contrarietà all’eventuale realizzazione di impianti di termovalorizzazione o inceneritori all’interno del territorio ennese. Chiediamo pertanto, la convocazione urgente del consiglio comunale per discutere di un tema così importante che interessa la salute dei cittadini e per essere messi al corrente delle responsabilità e dell’azione posta in atto dall’amministrazione comunale”.