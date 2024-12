Enna: pianificati servizi di vigilanza e controllo del territorio in vista delle festività natalizie

PUBBLICITÀ

Si è tenuta stamane, presso la Prefettura di Enna, una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica allo scopo di pianificare i servizi di vigilanza e controllo del territorio in vista delle prossime festività natalizie – che, come di consueto, comportano un maggiore afflusso turistico nella Provincia – e tenuto altresì conto dell’attuale delicato contesto internazionale, caratterizzato da importanti scenari di crisi in grado anche di determinare un innalzamento del livello della minaccia terroristica.

Nel corso della riunione, è stato evidenziato il necessario impegno di tutte le Forze di Polizia nella predisposizione di specifiche pianificazioni dei servizi di vigilanza e sicurezza, calibrate, anche in chiave preventiva, tanto in relazione all’attuale minaccia terroristica conseguente al periodo particolarmente delicato sul piano internazionale quanto all’usuale contrasto di fenomeni di criminalità diffusa, soprattutto “predatoria”.

È stato pertanto disposto il potenziamento delle attività di controllo del territorio, prediligendo le località in cui sono ubicate chiese, santuari e simboli della cristianità, nonché luoghi di culto delle altre confessioni religiose, specie di quella ebraica, alla luce dei possibili riflessi del conflitto israelo-palestinese.

Una particolare attenzione è stata altresì destinata ai servizi di vigilanza e sicurezza da porre in esse lungo le arterie stradali e autostradali, soprattutto nelle giornate festive e nelle fasce orarie e lungo le tratte viarie considerate a maggiore rischio di congestionamenti ed incidenti, tenuto altresì conto delle conseguenze sulla circolazione stradale derivanti dall’attuale parziale chiusura delle rampe dello svincolo autostradale di Enna.

Ancora, con specifico riferimento ai festeggiamenti della notte del Capodanno, sono stati pianificati i servizi diretti a prevenire l’illecita commercializzazione ed il conseguente impiego dei prodotti pirotecnici.

Tutti i partecipanti al Comitato hanno assicurato la massima e pronta collaborazione nell’espletamento dei delicati e diversificati compiti operativi al fine di rispondere adeguatamente alle fondamentali esigenze di sicurezza della collettività.