Enna: petizione online per istituire la radioterapia oncologica

È stata lanciata su Change.org una petizione intitolata “Enna: Rivendichiamo la istituzione della Radioterapia oncologica”, promossa dal dottor Lello Vasco.
L’iniziativa chiede alla Regione di attivare a Enna un’Unità Operativa di Radioterapia oncologica, evidenziando che i pazienti della provincia sono costretti a spostarsi in altri territori per i trattamenti, con disagi sanitari e logistici.
L’obiettivo è ridurre i viaggi fuori provincia garantendo un accesso locale a cure considerate essenziali. Al momento la petizione ha raccolto oltre 500 firme.