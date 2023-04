Enna: Peter Barreca nominato vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Sicilia

Il presidente provinciale di Confartigianato Imprese Enna Peter Barreca è stato nominato nei giorni scorsi vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Sicilia, un’importante carica che gli è stata conferita dal neo eletto presidente regionale Daniele La Porta.

L’esperienza maturata sul campo e i traguardi raggiunti a livello provinciale hanno condotto a tale risultato. In qualità di vicario, Peter Barreca sarà, insieme agli altri due vice presidenti Maria Grazia Bonsignore ed Emanuele Virzì, parte integrante del nuovo assetto dirigenziale di Confartigianato Sicilia. Un ruolo sindacale di peso, quindi, quello conferito a Barreca.

“Sono entusiasta di questa nomina – ha affermato – manifestazione di stima da parte dei colleghi. Cercherò di onorare al meglio la fiducia riposta nella mia persona promuovendo i valori associativi e facendo tutto quanto possibile per salvaguardare e supportare le categorie rappresentate in questo momento di fragile ripresa. Insieme all’intera squadra regionale e sotto l’attenta guida del presidente La Porta – conclude – sono certo che riusciremo ad apportare beneficio a chi ogni giorno si affida alla nostra sigla per vedere tutelati i propri interessi”.