Enna: personale scuola, le indicazioni dell’Asp sulla campagna di screening Covid-19

Con ordinanza del 24 luglio 2020 n. 17 (GU n. 187 del 27-7-2020), il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha fornito una serie di indicazioni operative finalizzate all’effettuazione su base volontaria del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale. Il Ministero della Salute, con la circolare 0008722 del 07/08/2020, ha fornito indicazioni operative che declinano le modalità di svolgimento di questo programma.

In particolare, lo screening è rivolto al personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli istituti di formazione professionale. L’adesione alla campagna è volontaria. La campagna di effettuazione dei test sierologici è iniziata lunedì 24 agosto e terminerà domenica 5 settembre, prevedendo un eventuale prolungamento della finestra temporale fino al 12 settembre sulla base delle adesioni che si presenteranno.

La campagna di screening viene effettuata mediante la somministrazione di un test rapido (pungidito) e non di un prelievo venoso, i tempi per avere l’esito del test rapido sono di norma entro i 15’ pertanto i cittadini dovranno attendere l’esito del test presso le sedi di prelievo. Nel caso di esito negativo al test il cittadino non ha obblighi né adempimenti da rispettare. Nel caso il test dia esito positivo il cittadino deve essere sottoposto al tampone; deve restare in isolamento fino alla comunicazione dell’esito del tampone (quindi a partire dal momento dell’effettuazione del test sierologico). In caso di esito negativo al tampone il cittadino interromperà l’isolamento; se positivo diventerà caso accertato COVID-19, sarà sottoposto all’isolamento obbligatorio e sarà contattato da ASP per l’avvio della sorveglianza e per l’indagine epidemiologica.

Sono previste due modalità per lo svolgimento del programma di screening: mediante il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale che hanno aderito alla campagna e che eseguiranno direttamente il test sierologico; mediante l’individuazione di ambulatori dedicati sul territorio messi a disposizione dall’ASP presso le quali sarà possibile effettuare il test.

Il personale docente e non docente i cui Medici di Medicina Generale hanno aderito alla campagna potrà contattare il proprio Medico (o il personale dello studio) per concordare/prenotare l’accesso allo studio per l’effettuazione del test. Nel caso di personale docente e non docente che voglia partecipare alla campagna, ma il cui Medico di Medicina Generale non aderisce o che sia privo di MMG nel luogo di domicilio lavorativo, questi potrà svolgere il test presso negli ambulatori dedicati previa prenotazione tramite l’inoltro di una mail all’indirizzo: scuole.sierologici@asp.enna.it. Nella mail dovrà essere indicato: nome cognome, data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, numero telefonico, nominativo del medico di medicina generale, scuola presso la quale si svolge il servizio.