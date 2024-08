Enna: pericolo distacco costone roccioso, istituito senso unico di marcia in via Mazza

PUBBLICITÀ

È stata disposta, con un’apposita ordinanza comunale, la chiusura parziale e l’istituzione del senso unico di marcia in via Mazza a Enna Bassa, a causa del pericolo di distacco del costone roccioso insistente sulla via.

Nella stessa ordinanza è stato anche istituito il divieto di fermata veicolare con rimozione forzata nel tratto di via Mazza compreso tra l’intersezione con via Umbria e quella con via Unità d’Italia.

È stata inoltre istituita la svolta obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da via Valle d’Aosta in direzione via Mazza.