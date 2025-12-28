Enna: performance multimediali e cortometraggi al Garage Arts Platform

PUBBLICITÀ

Domenica 28 dicembre alle 20:30 torna la performance multimediale “Kinothon”, progetto del videomaker Francesco Di Martino e dell’artista Alessandro Aiello.

Durante la serata saranno proiettati inoltre i 13 episodi della serie “Tempo Perso” realizzata da studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Catania. L’ingresso è libero con tessera garage 25-26 (via Leonardo da Vinci 2, Enna Bassa).

Il progetto Kinothon nasce nel 2017 da una pratica di improvvisazione totale basata sull’interazione di immagini in movimento e musica. Il tutto avviene lontano dallo spettacolo vj ma anche da situazioni che immaginano ancora uno spettatore-massa. Al contrario, Kinothon è pensato per un “pubblico” come elemento strutturale fondamentale, da liberare dalla sua condizione con ogni mezzo necessario. Tastiere modificate, campionatori granulari, drum-machines condizionano in tempo reale la struttura delle immagini, ma accade anche il contrario, attraverso l’uso di un software che distrugge e ricostruisce continuamente cinema/fotografia/televisione in un flusso di informazione ancora umano. Ogni spettacolo è composto da 2 tempi della durata di 20 minuti.

“Tempo Perso” è un video collettivo del corso di Videoarte 2 – Cinema Accademia di Belle Arti di Catania. Progetto coordinato da Alessandro Aiello (2025, 42:10).

Spesso nelle esperienze lavorative, lo scambio forza lavoro – compenso economico non è equo. Inoltre, per forza di cose il datore di lavoro detiene comunque un potere su chi lavora. La fragilità della condizione professionale ed emotiva di chi lavora, ha nel corso del tempo generato e consolidato una cultura di sfruttamento e disagio, una sorta di rumore di fondo che è presente in ogni esperienza.

Nei 13 episodi di “Tempo Perso” ragazze e ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Catania hanno lavorato in altrettanti gruppi e ricostruito in maniera drammatica e ironica la storia di 13 personaggi/lavori, che rappresentano un mondo in cui forza contrattuale, scarsa empatia e umanità, prepotenze, sacrifici e vergogna rischiano di diventare le condizioni necessarie e normali per potere lavorare.

Scaffalista Ikea, commessa in un negozio cinese, lavascale, cameriera in un ristorante, operatore call center, animatrice feste per bambini, baby sitter in un locale per scambisti, videomaker siti web, magazziniere, promoter in supermercati, salumiere, operatrice OSS, raider Glovo. Alcune di queste storie sono biografiche, autentiche, in altri casi il personaggio è stato costruito di proposito; l’obiettivo della materia era quello di sperimentare un linguaggio più complesso, lungo i confini del documentario