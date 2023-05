Enna: performance dei Music for Cockroaches al Garage Arts Platform

“La Religione del mio Tempo. Un’ipotesi per magnetofono e chitarra” è il titolo della performance dei Music for Cockroaches che approderanno lunedì alle ore 20:30 al Garage Arts Platform di Enna Bassa (ingresso 5-3 euro con tessera).

PUBBLICITÀ

I Music for Cockroaches sono un duo post rock che propone un tuffo a occhi chiusi in un peculiare immaginario fatto di letteratura e still frame abilmente traslato in musica. La loro performance si ispira a “La religione del mio tempo” di Pier Paolo Pasolini: un’ipotesi sonora per magnetofono e chitarre elettriche.

Il gruppo è composto da Giuseppe Zappalà e Stefano Garaffa Botta: entrambi chitarristi, provengono da diverse esperienze musicali quali 100%, Theramin, Jerica’s, Tapso II. Nel 2018 hanno prodotto “Le Elegie”: 28 minuti di musica strumentale sospesa tra marranzani, feedback elettrici e voli internazionali.