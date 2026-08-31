Enna, Performance 2023, Uil Fp: «Documento atteso da anni dai dipendenti comunali»

PUBBLICITÀ

La Uil Fp interviene sull’adozione, da parte della Giunta comunale di Enna, della delibera di aggiornamento della Relazione sulla Performance 2023.

PUBBLICITÀ

«Accogliamo con soddisfazione l’adozione, da parte della Giunta Comunale, della delibera di aggiornamento della Relazione sulla Performance 2023. Si tratta di un documento atteso da anni dai dipendenti comunali, essenziale per il legittimo riconoscimento economico della produttività resa», dichiarano in una nota Giuseppe Adamo, segretario generale UIL FP, e Mario Mingrino, segretario organizzativo.

PUBBLICITÀ

I due rappresentanti sindacali esprimono inoltre «vivo apprezzamento all’Amministrazione Comunale e al Segretario Comunale, Dott. Giovanni Panepinto, per aver redatto e sottoposto l’atto alla Giunta a pochi giorni dal suo insediamento al Comune di Enna, dando prova di grande sensibilità e solerzia professionale. Ora si attende soltanto l’ultimo adempimento da parte dell’Organismo di Valutazione, necessario per sbloccare il pagamento delle spettanze ai lavoratori».

Adamo e Mingrino concludono: «Confidiamo che la stessa sollecitudine venga applicata per raggiungere i medesimi risultati anche per le annualità successive al 2023».