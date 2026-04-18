Enna, perdita di gas in un appartamento di viale Diaz: intervento dei Vigili del Fuoco

PUBBLICITÀ

Intervento dei Vigili del Fuoco per una perdita di gas in una casa non abitata in Viale Diaz a Enna, dove era stato avvertito un forte odore proveniente dall’interno dell’immobile.

Una volta sul posto, gli operatori sono entrati nell’abitazione dal terrazzo con l’ausilio dell’autoscala e hanno accertato che la perdita proveniva dalla cucina. L’impianto era alimentato da una bombola di Gplcollocata sul terrazzo.

La bombola è stata quindi chiusa e l’abitazione è stata fatta arieggiare, mettendo così in sicurezza i locali e scongiurando ulteriori rischi.