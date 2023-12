Enna: perché non istituire il servizio navetta anche la domenica e nei festivi?

PUBBLICITÀ

Un commerciante del centro storico di Enna ha condiviso con la nostra redazione la propria delusione riguardo alla mancata attivazione del servizio navetta durante la giornata di ieri, festività dell’Immacolata.

L’esercente, testimone diretto della situazione, ha dichiarato: “È l’ennesima mossa per far morire il centro storico e ostacolare l’attività dei negozi. L’assenza della navetta in un giorno di festa non è certo un incentivo per attirare persone in centro per fare acquisti”.

L’assenza del servizio navetta ha costretto, infatti, i cittadini a parcheggiare a notevole distanza dal centro storico, anche per via dei numerosi divieti di sosta istituiti per consentire la tradizionale processione dell’Immacolata. Questa combinazione ha contribuito a creare un’atmosfera desolante in centro che è durata per molte ore del pomeriggio.

“Ieri era un giorno di festa, ma qui assistiamo alla morte delle nostre attività”, ha proseguito l’esercente, sottolineando l’importanza di trovare soluzioni immediate per stimolare l’afflusso di persone nel centro storico.

Perché non attivare, durante questo periodo natalizio, il servizio navetta anche la domenica e nei festivi? Non si risolveranno sicuramente i problemi del commercio locale, ma ciò potrebbe costituire comunque un valido incentivo.