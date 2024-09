“Enna per lo sport”: tre giorni di eventi per promuovere l’attività sportiva tra i giovani

PUBBLICITÀ

Si terrà venerdì alle ore 18 presso il Teatro Francesco Paolo Neglia la presentazione dell’iniziativa promossa dal Comune di Enna in collaborazione con il Panathlon Club dal titolo “Enna per lo sport”.

PUBBLICITÀ

“Con questa iniziativa – spiega l’assessore allo sport Rosalinda Campanile – vogliamo sia celebrare lo sport ennese, che rappresenta sicuramente una solida realtà, ma anche stimolare i più giovani ad intraprendere l’attività sportiva”.

“Per questa ragione – continua l’assessore Campanile – nel corso della serata, premieremo tutte le associazioni sportive della città che hanno collaborato alla organizzazione dell’evento, ma anche due giovani ennesi che con i propri risultati sportivi hanno portato in alto il nome di Enna a livello europeo e mondiale: Arianna Sacco e Thomas Palillo, mentre la piccola kartista, Aurora Cammarata, sarà la testimonial speciale della manifestazione”.

Nel corso della manifestazione Anna Lattuca, responsabile nazionale Assist, associazione nata per la diffusione della carta etica, interverrà proprio sulla carta etica e la sua importanza. Sarà, quindi, presentato il programma della tre giorni di sport che si articolerà il 2, 3 e 4 ottobre nel centro storico cittadino che diventerà un centro sportivo all’aperto, in cui tutte le scuole potranno portare i bambini e ragazzi a provare tutte le discipline sportive.

Dalle 9 alle 13 i giovani atleti potranno cimentarsi su diverse discipline sportive, pallamano, calcio, pallavolo, basket, rugby, bocce, tennis, tennis tavolo, ginnastica, arti marziali e tiro con l’arco, mentre nel pomeriggio saranno organizzati dei mini tornei per tutte le discipline.

La manifestazione sarà aperta con una passeggiata podistica non competitiva e sarà chiusa da una pedalata, sempre non agonistica, e un’esibizione di ginnastica artistica in Piazza Duomo.

“Questa manifestazione – ribadisce il sindaco Maurizio Dipietro – vuole rafforzare l’anima sportiva della città e instillare nelle nuove generazioni la voglia di praticare sport, in una città oggi ricca di strutture sportive moderne e di nuova realizzazione, frutto dell’impegno e della programmazione della mia amministrazione”.

“Voglio ringraziare per il sostegno e la collaborazione il Panathlon club con il presidente Marco Alvano e tutte le associazioni sportive del capoluogo – conclude la Campanile – che hanno creduto in questo progetto”.