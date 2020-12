La EcoEnnaServizi comunica che, in occasione delle prossime festività del 25 e 26 dicembre, dell’1 gennaio e del 6 gennaio, il servizio di raccolta differenziata per le utenze domestiche non subirà variazioni e sarà svolto regolarmente. Per le utenze non domestiche il servizio sarà svolto solo nel turno antimeridiano. I Centri di Raccolta Comunali di contrada Scifitello e contrada Venova rimarranno, invece, chiusi.