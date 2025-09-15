Enna: per lavori temporaneo senso unico alternato sulla rampa dello svincolo A19 in direzione Palermo

Fra le ore 7:00 di dopodomani – mercoledì 17 settembre – e le ore 19:00 del giorno successivo verrà parzializzata la rampa dello svincolo di Enna a doppio senso di circolazione, di ingresso e di uscita dall’autostrada A19, nella carreggiata in direzione Palermo, mediante l’istituzione del senso di marcia alternato regolato tramite impianto semaforico.
Il provvedimento si rende necessario per eseguire, in sicurezza, i lavori di posa del cavo elettrico all’interno del cavidotto presente sul cordolo del sovrappasso autostradale dello svincolo di Enna posto al km 120 della “Palermo-Catania”.
“Prosegue l’opera di ammodernamento della A19 – comunica Anas – che ha come obiettivo restituire all’utenza un’autostrada tecnologicamente avanzata e dagli elevati standard di sicurezza”.