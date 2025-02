Enna: per lavori limitazioni e chiusure su tratti distinti della A19

PUBBLICITÀ

Fino al 28 febbraio, dal km 119,350 al km 119,650 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Catania e, contestualmente, sarà istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata opposta in direzione Palermo.

Permane, altresì, la chiusura di entrambe le rampe dello svincolo, in ingresso e in uscita dall’autostrada, nella carreggiata in direzione Palermo.

Rimarranno fruibili al transito le rampe di ingresso e di uscita dall’autostrada nella carreggiata in direzione Catania.

Di seguito, i percorsi alternativi consigliati da utilizzare durante il periodo di chiusura.

Itinerario Catania – Enna (per tutti i mezzi):

A) percorrere la A19 fino al km 136,400 (svincolo Dittaino), proseguire sulla strada provinciale 75 fino all’incrocio con la strada statale 192, proseguire sulla strada statale 192 fino all’incrocio con la strada statale 117 Bis e percorrere quest’ultima fino all’arrivo ad Enna;

B) percorrere la A19 fino al km 129,200 (svincolo Mulinello) proseguire sulla strada provinciale 7A fino all’incrocio con la strada statale 192, proseguire sulla strada statale 192 fino all’incrocio con la strada statale 117 Bis e percorrere quest’ultima fino all’arrivo ad Enna.

Itinerario Enna – Palermo:

A) mezzi leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate: percorrere la strada statale 121 sino al km 112,400, proseguire lungo la strada comunale e immettersi sulla A19 al km 112,400 tramite la piazzola “Ferrarelle”;

B) mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate: percorrere la strada statale 117 Bis sino all’incrocio con la strada statale 192, proseguire lungo la strada statale 192 sino all’incrocio con la strada provinciale 7A e immettersi sulla A19 al km 129,200 tramite lo svincolo Mulinello in direzione Palermo;

C) mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate (consigliato in particolare per chi si trova a transitare in zona di Enna Bassa): percorrere la strada statale 117 Bis fin all’incrocio con la strada statale 122, proseguire sulla strada statale 122 sino all’incrocio con la strada statale 626, proseguire sulla strada statale 626 sino all’incrocio con la strada statale 640 e immettersi sulla A19 al km 103,500 tramite lo svincolo di Caltanissetta.

Inoltre, fino al 31 marzo, verrà istituito un senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico nella bretella di collegamento tra lo svincolo di Enna dell’autostrada A19 “Palermo – Catania” e la Strada Statale 117 bis (Viadotto Euno).

Vigerà, altresì, la parzializzazione della suddetta bretella mediante la chiusura alternata delle corsie di destra o di sinistra, in funzione delle attività di cantiere da eseguire. Tale parzializzazione verrà eseguita per tratti non superiori a 200 metri. Sulla bretella parzializzata e sulle rampe dello svincolo vigerà il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari ed il divieto di sorpasso dei veicoli.

Tali limitazioni si sono rese necessarie per eseguire, in sicurezza, i lavori di risanamento strutturale del viadotto Euno e delle rampe dello svincolo di Enna.