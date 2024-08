Enna: per lavori chiusura notturna della A19

PUBBLICITÀ

Questa notte, mercoledì 28 agosto, sarà temporaneamente chiusa l’autostrada A19 “Palermo-Catania” ad Enna, in entrambe le direzioni, per consentire l’esecuzione dei lavori di demolizione della campata numero 8 del sovrappasso autostradale in corrispondenza dello svincolo.

I lavori, su disposizione del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che è anche Commissario Straordinario per la riqualificazione della A19, si svolgeranno nelle ore notturne per ridurre al minimo l’impatto sul traffico.

In particolare: dalle 22:00 di stasera fino alle 6:00 di domani mattina, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Catania dal km 119,350 al km 129,200, dallo svincolo di Enna allo svincolo Mulinello; sempre dalle 22:00 di stasera fino alle 6:00 di domani mattina, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo dal km 129,200 al km 112,400, dallo svincolo di Mulinello all’area di sosta “Ferrarelle”. Invece, i mezzi pesanti potranno reimmettersi in autostrada dallo svincolo di Caltanissetta, al km 103,500.

Il traffico sarà deviato sui percorsi alternativi segnalati sul luogo o sulla viabilità locale.

Inoltre, fino al 2 settembre resterà provvisoriamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Catania, dal km 119,350 al km 119,650, con transito consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.

La demolizione della campata numero 8 era stata inizialmente programmata per lo scorso lunedì e poi rinviata a questa notte per condizioni meteo sfavorevoli.