Enna: per lavori chiusura notturna della A19

Questa notte, lunedì 28 ottobre, sarà temporaneamente chiusa l’autostrada A19 “Palermo-Catania” ad Enna, in entrambe le direzioni, per consentire l’esecuzione dei lavori di demolizione della campata numero 7 del sovrappasso autostradale in corrispondenza dello svincolo.

Così come richiesto dal presidente della Regione e commissario straordinario per il coordinamento degli interventi sulla A19, Renato Schifani, i lavori si svolgeranno nelle ore notturne per ridurre al minimo l’impatto sul traffico. Prosegue, nel frattempo, il monitoraggio dei cantieri, da parte dello stesso commissario, per accelerare la messa in sicurezza dell’autostrada.

In particolare: dalle 22:00 di stasera fino alle 6:00 di domani mattina, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Catania dal km 119,400 al km 129,200, dallo svincolo di Enna allo svincolo Mulinello; sempre dalle 22:00 di stasera fino alle 6:00 di domani mattina, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo dal km 129,200 al km 112,400, dallo svincolo di Mulinello all’area di sosta “Ferrarelle”. Invece, i mezzi pesanti potranno reimmettersi in autostrada dallo svincolo di Caltanissetta, al km 103,500.

Il traffico sarà deviato sui percorsi alternativi segnalati sul luogo o sulla viabilità locale.