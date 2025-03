Enna: per lavori chiuso questa notte tratto della A19, ecco gli itinerari alternativi

PUBBLICITÀ

A partire dalle ore 22:00 di questa notte (12 marzo) e fino alle ore 6:00 di domani mattina, l’autostrada A19 “Palermo-Catania” osserverà le seguenti chiusure al traffico veicolare: dal km 129,200 al km 112,400, nella carreggiata in direzione Palermo, chiusura dallo svincolo di Mulinello alla piazzola Ferrarelle; dal km 119,400 al km 129,200, nella carreggiata in direzione Catania, chiusura dallo svincolo di Enna allo svincolo Mulinello.

Durante tale periodo, gli utenti potranno fruire di alcuni itinerari alternativi.

Itinerario Palermo – Catania (per tutti i mezzi): è possibile immettersi in A19 attraverso la rampa di immissione dello svincolo di Enna (rampa B).

Itinerario Catania – Palermo (mezzi leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate): uscita obbligatoria dall’autostrada A19 dallo Svincolo di Mulinello al km 129,200, proseguire sulla SP 7A fino all’incrocio con la SS192, proseguire sulla SS 192 fino all’incrocio con la SS 117 bis e percorrere la SS 121 fino al km 112,400, proseguire lungo la strada comunale e immettersi sull’A19 al km 112,400 tramite la piazzola “Ferrarelle”.

Itinerario Catania – Palermo (mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate): uscita obbligatoria dall’autostrada A19 dallo Svincolo di Mulinello al km 129,200, proseguire sulla SP 7A fino all’incrocio con la SS192, proseguire sulla SS 192 fino all’incrocio con la SS 117 bis e percorrere la SS 117 bis fino all’incrocio con la SS 122, proseguire sulla SS 122 fino all’incrocio con la SS 626, proseguire sulla SS 626 fino all’incrocio con la SS 640 e immettersi sull’A19 al km 103,500 tramite lo svincolo di Caltanissetta.

Itinerario Enna – Catania (per tutti i mezzi): percorrere la SS 117 bis fino all’incrocio con lo svincolo di Enna, quindi immettersi sulla A19 attraverso la rampa B. Oppure percorrere la SS 117 bis fino all’incrocio con la SS 192, proseguire sulla SS 192 fino all’incrocio con la SP 7A e immettersi in autostrada al km 129,200 tramite lo svincolo di Mulinello.

Itinerario Enna – Palermo:

A) mezzi leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate: percorrere la SS 121 fino al km 112,400, proseguire lungo la strada comunale e immettersi sull’A19 al km 112,400 tramite la piazzola “Ferrarelle”;

B) mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate (consigliato in particolare per chi si trova a transitare in zona di Enna Bassa): percorrere la SS 117 bis fino all’incrocio con la SS 122, proseguire sulla SS 122 fino all’incrocio con la SS 626, proseguire sulla SS 626 fino all’incrocio con la SS 640 e immettersi sull’A19 al km 103,500 tramite lo svincolo di Caltanissetta.

Durante le ore di chiusura al traffico verrà effettuato, in sicurezza, il getto del calcestruzzo necessario a realizzare la soletta dell’impalcato sovrastante il nastro autostradale.