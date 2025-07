Enna, pensioni, ANAP lancia l’allarme: “Grave impoverimento negli ultimi 15 anni”

PUBBLICITÀ

“Le pensioni italiane hanno subito un grave impoverimento negli ultimi 15 anni, con una significativa perdita del potere d’acquisto al netto della tassazione”. Lo dichiara Enzo Mantegna, presidente provinciale dell’ANAP di Enna, nonché presidente regionale ANAP.

“Questo allarmante quadro – prosegue – emerge dal rapporto congiunto del CER (Centro Europa Ricerche) e del CUPLA (Comitato Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo), di cui l’ANAP-Confartigianato è parte, presentato il 15 luglio nella Sala Tatarella della Camera dei Deputati, il quale ha illustrato i tre nodi cruciali che affliggono il sistema pensionistico: la costante perdita del potere d’acquisto, gli effetti deleteri del drenaggio fiscale e le persistenti disparità fiscali”.

“I dati sono chiari e preoccupanti – spiega Mantegna – dal 2009 al 2025, una pensione lorda di 1.200 euro ha perso circa 70 euro al mese di potere d’acquisto, equivalente a un ammanco di quasi 900 euro l’anno. Questa erosione è imputabile principalmente all’interazione perversa tra inflazione e prelievo fiscale sui redditi, che ha vanificato persino gli effetti di due riforme fiscali intervenute nel periodo. La situazione non solo è grave per le pensioni più basse ma anche per quelle medio-alte, che subiscono un adeguamento all’inflazione solo parziale nel periodo considerato: per una pensione di 2.400 euro lordi mensili, si registra una perdita di ben 177 euro al mese. Ulteriore perdita per gli assegni più consistenti: una pensione lorda di 3.600 euro al mese ha visto il proprio valore diminuire di 425 euro mensili. È evidente che l’attuale sistema di perequazione sta penalizzando trasversalmente i pensionati, riducendo il valore reale dei loro assegni in un contesto di crescente costo della vita”.

“L’analisi del CER – prosegue Mantegna – rivela che l’attuale meccanismo di indicizzazione, basato sull’indice ISTAT FOI, è strutturalmente inadatto a proteggere il potere d’acquisto dei pensionati, comprese le pensioni minime che, pur beneficiando di un’indicizzazione completa, sono comunque penalizzate. La principale criticità risiede nella sottovalutazione dell’incremento del costo del ‘paniere di spesa medio’ delle famiglie. Negli ultimi vent’anni, infatti, l’aumento dei prezzi ha colpito in modo sproporzionato i beni e servizi essenziali per i pensionati, come alimentari, prodotti energetici e spese sanitarie, rispetto ai servizi generici”.

Queste le proposte concrete dell’ANAP-Confartigianato tramite il CUPLA per il rilancio del potere d’acquisto.

“La principale richiesta – spiega Mantegna – è l’adozione dell’indice IPCA (Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo) per i Paesi europei, un parametro basato sull’effettiva spesa delle famiglie, in sostituzione dell’obsoleto FOI. Questo garantirebbe una rivalutazione più aderente alla realtà e una tutela efficace dall’inflazione. Inoltre, tra le ipotesi discusse e caldeggiate dallo studio CER-CUPLA, spicca l’introduzione di un bonus IRPEF per i pensionati. Si tratta di un importo pari a 960 euro”.