Enna, Pd: “Via libera alla Panoramica e interventi su Pergusa”

Ieri una delegazione del Partito Democratico di Enna, nelle persone dell’on. Maria Stefania Marino, del segretario cittadino Giuseppe Seminara e del consigliere Marco Greco, ha incontrato la Commissaria del Libero Consorzio, dott.ssa Carmela Madonia, ed ha ottenuto l’importantissima conferma del via libera per i lavori sulla Panoramica SP28 e rassicurazioni sulle questioni attinenti la situazione della viabilità, sulla SP2, sulla Riserva Naturale di Pergusa e sulla manutenzione ordinaria dei canaloni che insistono sul Lago.

“Come PD – comunica Seminara – ci siamo interessati per tempo di queste prioritarie vicende (Panoramica SP28, Pergusa e viabilità) ritenendo che una politica seria e responsabile debba intervenire sui grandi temi ed avere capacità di intervento e realizzazione. Anzitutto, il via libera dei lavori sulla SP28 Panoramica è per noi conferma che il lavoro di squadra paga: già lo scorso maggio annunciavamo che, a seguito di una proposta del PD, operata dagli on. Marino e Venezia, in interlocuzione con l’assessorato alle infrastrutture e con la protezione civile, erano state rinvenute le somme a copertura dei lavori. L’aver avuto ulteriore convalida dalla Commissaria della ex Provincia dell’avvio dei lavori nel 2026 riteniamo che sia una notizia straordinaria per Enna e per il suo centro storico. Continueremo a seguire con i nostri deputati la questione fino a quando la Panoramica non verrà restituita agli ennesi”.

“Non meno importanti – prosegue Seminara – le rassicurazioni sulla manutenzione ordinaria dei canaloni che insistono sul Lago di Pergusa, di competenza della ex Provincia. Sulla questione siamo interventi più volte in questi anni, anche con iniziative pubbliche: ribadiamo che la manutenzione dei canaloni provinciali (e comunali) è centrale per la tenuta del Lago e per garantire la sicurezza delle strade e degli abitanti della frazione di Pergusa. Come partito non possiamo che dirci soddisfatti e ringraziare la dott.ssa Madonia per le risposte, per la disponibilità e impegno profuso”.