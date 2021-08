Enna: Pd, una sottoscrizione per sostenere chi lavora in Afghanistan

Il Partito Democratico mette a disposizione la propria organizzazione per una sottoscrizione straordinaria finalizzata a sostenere chi lavora in Afghanistan da anni. Oltre ad EMERGENCY e CROCE ROSSA ITALIANA, PANGEA ONLUS, WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL, NOVE ONLUS saranno destinatarie delle donazioni raccolte. Inoltre il partito fornirà un supporto concreto alle donne e alle loro famiglie che arriveranno dall’Afghanistan. A tal fine, chiunque ne abbia la volontà, potrà comunicare (scrivendo a info@ledonnexledonne.org) la propria disponibilità per l’accoglienza di donne o famiglie, offrendo sin d’ora un sostegno economico e morale per un periodo determinato; l’accompagnamento per il disbrigo di pratiche varie (anagrafe, scuola, università); l’insegnamento della lingua italiana; l’assistenza medica; la formazione e l’inserimento anche in piccoli contesti lavorativi.

Il Pd comunica, infine, che gli amministratori del partito presenteranno in seno ai consigli comunali una mozione con cui impegneranno il loro comune a rendersi disponibile a collaborare con il Governo Italiano per garantire percorsi di integrazione per i collaboratori afgani e per le loro famiglie.

“Con queste iniziative – commenta il segretario provinciale Vittorio Di Gangi – vogliamo dare un contributo concreto e far sentire la nostra vicinanza al popolo afgano che tanto sta soffrendo in questi giorni e il cui futuro sembra assolutamente incerto”.

Chi è interessato potrà effettuare la propria donazione utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

BPER BANCA

Beneficiario: Partito Democratico

IBAN: IT98Z0538703201000003100935

BIC: BPMOIT22 XXX

Causale: SOLIDARIETÀ AFGHANISTAN