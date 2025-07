Enna, Pd: “Soddisfazione per Colaleo in segreteria regionale”

PUBBLICITÀ

Ieri pomeriggio, durante la direzione regionale del Partito Democratico a Gelso Bianco, il segretario regionale Anthony Barbagallo ha presentato la nuova segreteria regionale, composta da quindici componenti, di sua nomina, e che lo affiancherà alla guida del partito regionale. Tra i membri in segreteria c’è l’ennese Lillo Maria Colaleo, già componente della segreteria provinciale e segretario di circolo, impegnato anche in ambito sociale e associativo e con un lunga militanza in passato nelle organizzazioni giovanili e studentesche. La delega che è stata assegnata a Colaleo è alle politiche green e alla transizione 5.0.

“Ringrazio il segretario regionale per la fiducia e la nomina in segreteria – dichiara Colaleo – lo considero un segnale di attenzione per il nostro territorio che, da sempre, esprime una comunità democratica e progressista appassionata e orgogliosa, che ha voglia di fare politica, trasformare la società e governare con senso di responsabilità e giustizia. Con riferimento alla delega, credo che tanto ci sia da fare: le politiche ambientali incideranno sempre più sulle nostre vite, lo abbiamo visto con la siccità la scorsa estate, col prosciugamento dei laghi, con gli incendi, con il disastro nell’agricoltura. Investono tanti aspetti sociali, dal consumo di suolo alla gestione del ciclo dei rifiuti. E riguarderanno anche il nostro benessere economico: sostenibilità e transizione 5.0 sono le sfide su cui si giocherà la competitività del nostro sistema economico. E bisognerà farsi trovare pronti”.

Il Partito Democratico della città di Enna esprime soddisfazione e si congratula con Colaleo per questa nomina e gli augura buon lavoro.