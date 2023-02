Enna: Pd, si dimette il segretario Rampello

Il segretario Pd della città di Enna e membro della commissione provinciale per il congresso Francesco Rampello ha rassegnato le proprie dimissioni. Le motivazioni sono legate alle posizioni del sindaco di Assoro, Antonio Licciardo, divergenze politiche relative alla gestione del personale della SRR da quest’ultimo presieduta e alla situazione relativa alla sua iscrizione al partito.

“La polemica mossa dal sottoscritto – comunica Rampello – riguarda gli ex dipendenti ATO non assorbiti dalla nascente SRR. Tutto nasce all’insediamento della vecchia segreteria provinciale guidata da Vittorio Di Gangi, quando si da mandato al Sindaco di Assoro di porre in essere le azioni necessarie, in tempi brevi, per garantire il rispetto della legge e quindi l’assorbimento ‘per legge’ di tutto il personale non ancora transitato. Inoltre, tanto il PD provinciale credeva in questa possibilità, da dare un ruolo di segreteria allo stesso Licciardo, determinando in quella sede e con quell’atto che tutto quello che Licciardo nel suo mandato istituzionale avesse messo in campo l’avrebbe fatto in accordo e come politica di tutto il partito. Fui da subito contrario e criticai tale scelta, negli organismi preposti, vedendola come vincolante per il Pd che si esponeva e, a carta bianca sposava, un percorso senza riservarsi la possibilità, qualora ve ne fosse stata la necessità, di prenderne le dovute distanze. In tutte le occasioni in cui ci si è potuti confrontare all’interno del partito ho ribadito la necessità di assumere posizioni sostanziali di sinistra e a garanzia della dignità dei lavoratori e della serenità familiare degli stessi. Sono stato tacciato di demagogia, come se rispettare la linea di partito e il far parte di una comunità politica che ha e deve avere nel suo dna la salvaguardia del lavoro fosse un reato. Ho incontrato il Sindaco di Assoro altre volte con l’intendo di portare avanti la politica di cui sopra, l’ho fatto anche con il Compagno Venezia, divenuto di li a poco deputato regionale. Anche in quelle sedi, che nulla avevano di istituzionale, si discusse di percorsi che potessero riportare al centro la questione del personale ex ATO. Ad oggi ci sono lavoratori che non lavorano e che non hanno nessuna garanzia previdenziale da anni ormai. Mortificati e feriti nella dignità”.

“In questi giorni – prosegue Rampello – si è innescata nuovamente una polemica da tifoserie più che di partito, relativamente alla sospensione in via cautelativa del Sindaco di Assoro che, dopo essersi dimesso e aver consegnato la tessera del Pd a maggio del 2022, ha ritenuto opportuno iscriversi on line al PD, sempre per il 2022, senza dover chiarire la posizione in merito al partito dallo stesso precedentemente determinata. L’iscrizione online non da immediato diritto all’iscrizione nel caso in cui territorialmente si palesano delle motivazioni tali da porre all’attenzione dell’organismo competente la decisione. Tanto è stato fatto. È stato posto il quesito al CGP che ha deciso di sospendere, il 10 Febbraio 2022, in via cautelativa il Sindaco di Assoro”.

“Ricordo a me stesso, dopo 23 anni di militanza attiva – prosegue Rampello – che il Pd è una organizzazione politica regolata da uno statuto, da regolamenti e da un codice etico. Non ho mai assunto posizioni politiche che il mio partito non conoscesse prima, non ho mai votato candidati che non erano scelti dal partito, non ho mai votato per amicizia personale o altro. Ho sempre messo al primo posto il partito in tutte le scelte politiche della mia vita e del mio percorso politico. Adesso siamo giunti a posizioni politiche dettate da rapporti esclusivamente personali, candidature a cariche monocratiche che vincolano una comunità per mezzo social, autorevoli e riconosciuti rappresentanti di partito che si prestano a questo gioco al massacro”.

“Mi auguro – conclude – perché sono un giovane nostalgico, che questo Partito Democratico possa ritrovare il senso di comunità, che lo possa fare, come dice bene chi è candidato alla guida dello stesso, dai territori e dai militanti. Ce n’è tanto bisogno. A loro il compito di essere guida e medico di qualcosa di bello che soffre e va curato. Alla futura nuova segreteria provinciale e alla prossima segretaria provinciale auguro di avere la forza e la determinazione di non essere tifosi ma interpreti di un pensiero politico comune. A loro e a tutti i Segretari di circolo faccio i miei migliori auguri e in loro ripongo la speranza per un Partito Democratico dove si possa riprendere a discutere e fare sintesi, dove non viene mortificato il nome del partito ne dei compagni. Geloso del valore dell’appartenenza resterò militante fedele e a disposizione del Partito Democratico, nella speranza di rivedere un Partito Democratico che parli di Sinistra, che ritorni tra i lavoratori e che abbia una visione complessiva, che sappia fare sintesi e che si assuma la responsabilità delle scelte”.