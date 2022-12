Enna: Pd, si dimette il segretario provinciale Di Gangi

Vittorio Di Gangi ha rassegnato le proprie dimissioni da segretario provinciale del Partito Democratico di Enna.

PUBBLICITÀ

“All’atto del mio insediamento avvenuto il 6 dicembre 2019 – ha comunicato al segretario regionale Antony Barbagallo e al presidente provinciale Fabio Venezia – assunsi l’impegno di guidare il partito, dopo un lungo periodo di forti contrasti interni e dopo cinque anni di commissariamento e scissioni, fino alle elezioni politiche che si sarebbero dovute svolgere nella primavera del 2023. In questi anni, seppur in un periodo contraddistinto dalla pandemia, abbiamo ricostituito nella maggior parte dei comuni della provincia il tessuto organizzativo del partito, affidando a molti giovani la guida di svariati circoli. I risultati conseguiti nel corso della tornata elettorale del 25 settembre 2022 – prosegue Di Gangi – in controtendenza rispetto a quelli conseguiti dal PD a livello regionale e nazionale, ci ha visti recitare il ruolo di protagonisti principali nel panorama politico provinciale. L’elezione di Antonio Nicita al Senato, di Stefania Marino alla Camera dei Deputati e di Fabio Venezia all’Assemblea Regionale Siciliana, ci consegnano un quadro del partito provinciale completamente diverso dal 2019 e ci fanno capire che la strada intrapresa è quella giusta”.

“Avendo esaurito il mio compito e in coerenza con gli impegni assunti all’atto della mia elezione, rassegno le mie dimissioni. Come preannunciato nel corso della direzione provinciale dello scorso 2 dicembre – conclude Di Gangi – credo sia doveroso, in questa fase congressuale di profondo rinnovamento del Partito Democratico, avviare un dibattito interno costruttivo che porti con sé anche il rinnovamento degli organismi dirigenti provinciali e l’elezione di un nuovo segretario. Così come prescritto dalle disposizioni interne della segreteria nazionale, rimarrò in carica fino all’atto della celebrazione del congresso provinciale che dovrà svolgersi in uno con quello nazionale. Il mio impegno per il ‘Nuovo Partito Democratico’ non mancherà”.