Enna, Pd: “Scillia eviti scuse e pensi al semaforo di zona Scifitello Monte Cantina”

Si pubblica di seguito nota stampa del Partito Democratico di Enna.

L’assessore Scillia, che si è affrettato in una autoindulgente nota di replica sul parcheggio chiuso di piazza G. Vetri, dovrebbe preoccuparsi maggiormente della tragica situazione della viabilità ennese e della situazione afferente il semaforo dell’incrocio di Via Pergusa, il quale risulta da tempo “incappucciato” e di chi nell’interesse della collettività si auspica un corretto funzionamento prima della Settimana Santa.

Ormai gran parte della popolazione residente e pendolare non ha potuto fare a meno di notare lo stato in cui versano le lanterne semaforiche di due delle principali intersezioni semaforizzate della città.

Dal 27 Dicembre 2024 infatti l’impianto semaforico afferente l’incrocio in zona Scifitello e in zona monte Cantina risulta non funzionante a causa di una avaria dichiarata nelle principali testate giornalistiche ennesi nel periodo natalizio. In quest’ultimo è da evidenziare anche la percorribilità parziale della via Pergusa in direzione Enna alta.

Ben due mesi di code, criticità nell’attraversamento e incremento della pericolosità di manovra nei suddetti incroci sebbene siano stati dotati di segnaletica verticale e parzialmente di bande rumorose.

Se da un lato risulta correttamente diffuso l’invito agli automobilisti ad osservare la massima prudenza durante il transito e la presenza di unità di polizia municipale nelle ore di punta dall’altro si chiede la risoluzione del problema in tempi brevi.

In data odierna si sono registrate maggiori code a causa di cantieri temporanei per la creazione parziale della segnaletica verticale.

La segreteria del PD chiede pertanto agli organi competenti il ripristino dell’impiantistica ponendo attenzione ad uno studio mirato dei tempi di verde e di rosso nelle direzioni principali e secondarie per ottimizzare il livello di servizio delle due intersezioni stradali urbane.