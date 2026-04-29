Enna, PD: “Parliamo di programmi, non di illazioni. De Rose prenda le distanze”

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Il Partito Democratico di Enna interviene sul clima della campagna elettorale e prende le distanze dalle parole espresse da alcuni esponenti della coalizione che sostiene Ezio De Rose.

“Stiamo conducendo una campagna elettorale con i cittadini e tra i cittadini, in modo costruttivo, parlando, insieme ai nostri candidati, strada per strada, casa per casa, del nostro programma, delle idee che abbiamo per la città e del futuro che immaginiamo per gli ennesi – dichiara il Partito Democratico di Enna -. Per questo non possiamo che prendere le distanze dalle parole espresse, con toni di inusitata violenza, da taluni esponenti della eterogenea coalizione che si è aggregata intorno a De Rose, in un mix di attacchi personali, offese e pettegolezzi che, a nostro avviso, restituiscono soltanto il senso di un crescente nervosismo e di una evidente debolezza politica”.

Il PD sottolinea che “non è la prima volta che assistiamo a questo triste spettacolo. Negli anni abbiamo già visto scontri durissimi — anche e soprattutto tra loro — nella lunga stagione Dipietro: Gargaglione, Contino, Campanile, Colianni e Alloro, protagonisti allora come oggi, si presentano adesso insieme come una squadra unita, ma in realtà hanno passato anni a litigare continuamente, dimettersi, rientrare nelle poltrone assessoriali, talvolta perfino insultarsi, con i risultati che i cittadini hanno benissimo sotto gli occhi. Ci dispiace che Ezio De Rose, verso cui rinnoviamo stima e affetto personale, al di là delle legittime differenze politiche, sia stato chiamato al difficile compito di garantirne la continuità. Ma siamo davvero convinti che questo spettacolo non appassioni gli ennesi, così come non appassiona noi. La città ha bisogno di proposte, di risposte e di una prospettiva capace di ridare speranza e futuro all’intera comunità”.

Il Partito Democratico afferma quindi di non voler entrare “nella bagarre in cui qualcuno vorrebbe trascinarci”, aggiungendo: “Tuttavia, quando gli insulti toccano condizioni personali come l’età, il lavoro, la vita privata, o quando si arriva a illazioni gravi e inaccettabili come il termine ‘adescamento’, si supera ogni limite del confronto civile”.

Da qui la richiesta al candidato sindaco Ezio De Rose: “Chiediamo quindi con forza a Ezio De Rose, che continuiamo a considerare una persona perbene, di prendere nettamente le distanze da queste parole e di escludere dalla propria squadra chi inquina il dibattito pubblico in maniera indegna per una comunità civile”.