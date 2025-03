Enna, Pd: “La città sta collassando, fatevi da parte”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota stampa del Partito Democratico di Enna.

La nostra città non è mai stata così in ginocchio nella sua storia recente e la situazione è seriamente divenuta insostenibile.

Non è più accettabile lo stato di disastro infrastrutturale, politico ed economico che stritola la nostra comunità: il disastro delle strade, che vede il centro ormai isolato, le pendici pericolanti, la parte bassa desolata, le zone rurali del tutto abbandonate, sono la rappresentazione plastica di una condizione di abbandono da parte di un’amministrazione che ha ormai non ha più senso di esistere.

Qualche tempo fa leggevamo l’assessore Scillia dire che loro sono sempre intervenuti “prontamente”. Sono parole prive di senso, che sminuiscono le denunce continue dei nostri concittadini e di un territorio al collasso. Cosa intende per prontamente? Intende, forse, che siete intervenuti su tutto ciò?

La situazione della viabilità alla Villa Farina e Pisciotto? Coi calcinacci che cadono? Il degrado dei collegamenti da Enna alta a bassa? Il traffico allucinante o i semafori non funzionanti? Le buche nelle strade, l’incuria totale delle vie secondarie? Il viale Diaz a pezzi? Per non parlare della situazione orrenda di molte aree di Enna bassa, del tutto in rovina, o il totale abbandono delle zone rurale, con le abitazioni isolate e le vie ormai ridotte a trazzere?

Noi, come Partito Democratico della città di Enna, non vediamo che degrado, abbandono, incuria e collasso. Mai Enna è stata così in basso nella sua storia e riteniamo che, dinnanzi a tutto questo, il sindaco e la sua co-responsabile giunta debba prendere atto del fallimento e farsi definitivamente da parte ridando la parola ai cittadini.