Enna, Pd: “Intendiamo impegnarci nella costruzione di un’alternativa credibile a questa giunta”

Si pubblica di seguito nota stampa del segretario comunale del Partito Democratico di Enna Giuseppe Seminara.

Il Partito Democratico di Enna prende atto della scelta dell’MpA dei Colianni di rientrare nella giunta Dipietro a distanza di qualche mese dalle ferocissime e quasi imbarazzanti critiche avanzate verso il sindaco. Una scelta che si accompagna ad un dibattito, a cui la città mentre sprofonda assiste con sconcerto e dispiacere, dove non c’è politica e le uniche cosa che contano sono i giochi di palazzo e le poltrone di assessore.

Di certo, è doveroso ringraziare il Sindaco: il baciamano a Raffaele Lombardo, che ha “benedetto” la sacra alleanza con il Sindaco e la Longi (FdI), fa finalmente chiarezza su quali siano da sempre le referenze politiche di questa giunta a Palermo e a Roma e ci dà il senso di una giunta arroccata, divisa da litigi personali, ma unita nel mantenimento del potere, senza più alcuna connessione con i bisogni della nostra collettività (e basta fare un giro in città per capire il disagio collettivo che si prova).

Il Partito Democratico prende le distanze da tutto questo: crediamo fortemente che un altro modello di città è possibile ed il nostro attivismo, reso possibile dal lavoro energico della nostra deputazione, è orientato alla gestione dei grandi temi del nostro territorio lasciati privi di riscontro quale il tema infrastrutturale, la gestione dei beni pubblici, la crisi idrica e del Lago, il problema dello sviluppo del territorio e del suo rapporto con le università, della questione sanità e Policlinico, del tema autodromo e lo abbiamo fatto uscendo dalle polemiche del Consiglio Comunale e mettendoci a disposizione dei cittadini e dei loro bisogni.

Per questo sentiamo l’esigenza di mettere una linea di demarcazione tra noi e loro: intendiamo impegnarci nella costruzione di un’alternativa credibile di Centrosinistra a questa giunta e le porte sono aperte a tutti coloro (forze politiche, sociali, associazioni e cittadini) che non se ne sentono rappresentati, che sono stanchi di litigi e poltronismi, che credono davvero che Enna possa ritornare ad essere capoluogo in una visione più ampia di tutto il territorio comunale e non che non si fermi solamente alla gestione del presente.

In questo senso, accogliamo con favore le prese di posizioni di chi ha inteso che è terminata l’esperienza Dipietro e il tavolo di confronto è aperto a chi è disponibile a mettersi in discussione per costruire l’alternativa. Noi non ci rassegniamo a questo sfascio, mitigato solo dalla presenza del centro universitario e da pochi coraggiosi, né crediamo che l’unica stagione estiva che gli ennesi possano meritare sia lo spettacolino delle poltrone.

Enna merita altro dal baciamano a MpA e della guerra per gli assessorati e noi, in veste di primo partito in città, siamo pronti alla sfida per un’alternativa politica credibile, di centrosinistra e che guardo lontano.