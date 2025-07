Enna, Pd: “Grazie al Libero Consorzio finalmente interventi concreti su viabilità e infrastrutture”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa del Partito Democratico della città di Enna.

Il tema della viabilità, delle infrastrutture e della manutenzione è stato per anni al centro delle nostre denunce e proposte. Enna e le sue contrade hanno subito un progressivo abbandono, con strade in condizioni disastrose, aree dimenticate e una generale mancanza di interventi strutturali anche da parte dell’amministrazione comunale. Oggi, grazie al lavoro portato avanti dal Libero Consorzio sotto la guida del presidente Piero Capizzi, espressione del Partito Democratico, e con il contributo politico concreto di Salvatore Cappa, si stanno finalmente avviando interventi concreti che vanno a colmare anni di disattenzione. Cappa, infatti, già capogruppo PD al consiglio comunale Enna ed eletto consigliere provinciale ad Aprile alle elezioni di secondo grado, è stato nominato da Capizzi a Giugno quale consigliere delegato (alias assessore) alla viabilità, infrastrutture, area di Pergusa e Protezione Civile.

Dopo due anni di nostra costante attenzione sul progetto della Panoramica, che rappresenterà una svolta per il centro storico, l’azione e l’impegno del PD si è spostato anche su altre criticità strutturali del territorio, grazie, e non solo, alle nuove possibilità di governo offerte dalla riattivazione politica del Libero Consorzio. A seguito delle prime attività della nuova giunta, infatti, verranno avviati a breve i lavori per la sistemazione della SP130, arteria fondamentale che collega Pergusa con contrada Torre in direzione dello scorrimento di Caltanissetta, da tempo in condizioni estremamente deteriorate.

Particolare attenzione, inoltre, verrà posta dal Libero Consorzio all’area di Pergusa: si avvierà un’importante opera di pulizia dei canaloni di sfogo dell’acqua piovana che porta l’acqua verso l’invaso di Pergusa, per ridurre il rischio di allagamenti e migliorare il deflusso in caso di forti piogge. Inoltre, si procederà al rifacimento dell’anello stradale attorno all’autodromo, che da anni versava in stato di abbandono e oggi torna a essere oggetto di attenzione e intervento, anche per l’importanza del percorso stesso.

Ulteriore intervento anche sul fronte del problema parcheggi che affligge in particolare il centro storico di Enna: il Libero Consorzio ha già finanziato la realizzazione dei 150 nuovi stalli per la sosta nella zona iniziale della panoramica, a seguire Piazza Garibaldi, rispondendo a una delle esigenze più sentite da residenti e attività commerciali, in collaborazione con le istituzioni. Questo, ovviamente, senza questo rinunciare all’obiettivo primario del ripristino del percorso viario.

Questi risultati non sono frutto del caso, ma di un’azione politica programmata e portata avanti con spirito di servizio e attenzione concreta ai bisogni delle persone. Il PD di Enna, grazie al contributo esperto del consigliere delegato Salvatore Cappa, continuerà a lavorare in questa direzione, mantenendo alto il livello di vigilanza e proponendo soluzioni per tutte quelle zone che per troppo tempo sono rimaste ai margini delle politiche di sviluppo urbano. È evidente che quando le istituzioni collaborano e si lavora con serietà, i risultati arrivano. La nostra azione, oggi, parla con i fatti.