Enna: Pd e opposizioni ripuliscono bambinopoli del Belvedere

Ieri, su iniziativa del Partito Democratico, la segreteria del Pd unitamente ai gruppi consiliari di opposizione e ai Giovani Democratici ha provveduto alla manutenzione e pulizia della bambinopoli del Belvedere di Enna.

“Sul tema delle bambinopoli abbiamo lavorato molto in questi mesi – dichiara Mirko Andolina, consigliere comunale del Pd, che già nell’Ottobre del 2023 aveva presentato una mozione per la manutenzione delle bambinopoli in città -. La nostra è una battaglia giusta per dare decoro e sicurezza a bambini e famiglie in città. Ed è anche un segnale concreto per fare la nostra parte anche fuori dall’aula consiliare”.

La segreteria del Pd ennese ha ringraziato i gruppi consiliari per l’impegno civico, nonché quelle famiglie che hanno più volte sollecitato un intervento e i cittadini che hanno collaborato attivamente all’operazione di pulizia.

“Dopo il lavoro in consiglio di Mirko, del gruppo e degli alleati – dichiara Giuseppe Seminara, segretario cittadino Pd – abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e intervenire. Dobbiamo avere attenzione dei luoghi dove i nostri piccoli concittadini giocano, che devono essere luoghi sicuri, decorosi e adeguati alle loro esigenze. Speriamo che le altre bambinopoli vengano ripristinate al più presto per come avevamo chiesto in Consiglio. Sicuramente, noi continueremo a vigilare e interverremo nuovamente, se necessario”.