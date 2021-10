Enna, Pd: “Dipietro non ha più la maggioranza in consiglio comunale”

“Da ieri sera il Sindaco Dipietro non ha più la maggioranza in consiglio comunale e pertanto da oggi non rappresenta più la maggioranza della città, ma una sparuta minoranza a cui si sta aggrappando”. A comunicarlo è il segretario cittadino del Pd Francesco Rampello all’indomani della seduta del consiglio comunale del capoluogo.

“Il Partito Democratico – prosegue Rampello – in queste settimane di crisi amministrativa ha volutamente adottato la politica del silenzio, del rispetto verso chi aveva vinto le elezioni, dandogli il tempo di fare sintesi e risanare una crisi politica al proprio interno. Ieri abbiamo preso atto dell’assenza di una maggioranza governativa e abbiamo accolto la proposta alternativa di chi ha preso le distanze dal Sindaco, l’abbiamo fatto solo per un senso di responsabilità verso la città dato che il provvedimento di variazione riguardava somme ingenti da immettere subito in circolo. Il nostro partito – spiega Rampello – coerente e serio nella sua azione politica di opposizione alla giunta di Destra della città, si impegna ad essere interlocutore e alternativa a questa giunta e a questo sindaco lavorando sin da subito ad un campo largo che possa garantire una alternativa seria e coerente alla città”.

“Invitiamo il Sindaco – conclude il segretario cittadino – a trarne le dovute conclusioni politiche e non tenere ostaggio la città”.