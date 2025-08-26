Enna, Pd: “Destra calpesta la scuola, tra dimensionamento e nuovi tagli”

PUBBLICITÀ

Il Partito Democratico di Enna contesta l’operato della destra al governo, che “continua a calpestare la Scuola e la sua comunità, lasciando le istituzioni scolastiche nel caos derivante dalla conduzione miope del dimensionamento a livello regionale e annunciando ulteriori tagli e accorpamenti con l’idea di fare cassa eliminando altri istituti, cattedre, aule, organici e diritto allo studio”.

“Un operato che sta togliendo serenità alla comunità ennese – prosegue il partito – nonostante il TAR abbia dichiarato illegittimo l’accorpamento del Liceo Scientifico P. Farinato all’Istituto Napoleone Colajanni di Enna, l’Assessorato regionale all’Istruzione e gli uffici preposti non hanno applicato la sentenza. Le due comunità scolastiche sono state abbandonate e lasciate nel caos, con gravi incertezze organizzative, calpestandone inoltre la dignità e le battaglie portate finora avanti”.

“Una condizione del tutto inaccettabile – dichiara il segretario del Pd della città di Enna Giuseppe Seminara – come partito siamo vicini al corpo docente, al personale, agli studenti e alle famiglie. Come già ribadito in tutte le sedi, sia ora che in passato e a tutti i livelli, noi democratici continueremo la nostra battaglia politica e vigileremo a salvaguardia di tutto il mondo della scuola nel nostro territorio”.

Il Partito Democratico intende mobilitarsi presso le Istituzioni, per mezzo dei propri rappresentanti, per dare voce alla comunità scolastica e rafforzare quanto già sostenuto dalla Federazione degli Studenti e dai Giovani Democratici che, per voce del segretario Fabio Di Natale, hanno condannato le politiche dell’Assessorato.

“Politiche – spiega il Pd – che mettono a rischio l’anno scolastico per centinaia di studenti e calpestano la dignità di tre anni di lotta e protesta portata avanti dal corpo docente e dalla comunità studentesca. Il tutto in un quadro drammatico per la Scuola in Italia e, in particolare, in Sicilia, dove si prevedono ulteriori tagli e la riduzione di 600 cattedre”.

“Meloni e Schifani stanno portando con le loro politiche la Scuola allo sfascio più completo: parlano di merito e trasformano scuole in caserme, parlano di riforme e fanno cassa accorpando scuole, eliminando istituti, distruggendo spazi di democrazia così da poter finanziare i loro spot elettorali – afferma Lillo Colaleo, membro della segreteria regionale PD -. Dovremmo aiutare il mondo della conoscenza per dargli dignità e valore e invece la destra continua nella pratica di calpestare la scuola ignorandone il valore sociale e costituzionale”.