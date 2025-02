Enna, Pd: “Che fine ha fatto il parcheggio di Piazza Gino Vetri?”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione del membro dell’esecutivo del PD Enna con delega alle imprese Manuel Cutaia.

Negli ultimi due anni, la strategia dell’Amministrazione Comunale di Enna è stata evidente: puntare tutto sulla valorizzazione delle grandi opere di ristrutturazione di beni pubblici, quasi fossero le uniche cose di cui abbia bisogno una città. Recentemente, infatti, gli assessori hanno persino diffuso un post su Facebook in cui si autoproclamano come i veri custodi che si prendono cura di Enna, citando solo i suddetti interventi, contrapponendosi a chi (tra gli altri enti), a loro dire, l’avrebbe dimenticata.

Visto che il loro unico traino è quello di queste opere, vorremmo chiedere, a nome anche di molti cittadini che si pongono questa domanda, che fine ha fatto, sia nella loro narrazione che nella sua effettiva apertura, un’altra opera pubblica degli ultimi due anni, ovvero il parcheggio sotterraneo di Piazza Gino Vetri (via Vittorio Emanuele)?

I lavori sembrano essere stati completati da diversi mesi, dopo un investimento di svariate centinaia di migliaia di euro, eppure la struttura rimane chiusa e dimenticata. Quando un’opera finita non viene nemmeno usata nella propaganda, è legittimo sospettare che ci sia qualcosa che non va.

Una cosa è certa: Enna Alta ha disperatamente bisogno di quest’area di sosta, soprattutto dopo le varie vicissitudini che ha subito la viabilità in questi mesi, dalle strade crollate a quelle chiuse, dai semafori non funzionanti alla diminuzione dei parcheggi nelle zone centrali.

Il parcheggio in zona Pisciotto, pur essendo utile ai lavoratori, non viene scelto da chi vuole recarsi in centro per gli acquisti, ormai diventati rapidi e mirati verso le poche attività commerciali rimaste, dato che alcune, anche storiche, hanno chiuso, mentre quelle che vogliono aprire preferiscono Enna Bassa per la maggiore disponibilità di parcheggi, portando la (dimenticata) via Roma a non essere più una zona commerciale dove trascorrere del tempo prolungato.