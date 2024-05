Enna: pazienti trapiantati, attivato all’Umberto I il prelievo per il dosaggio del Tacrolimus

PUBBLICITÀ

Piccola vittoria per i pazienti trapiantati: finalmente da questa mattina anche all’Umberto I di Enna – come nel resto della Sicilia – sarà possibile effettuare il prelievo per verificare il dosaggio del Tacrolimus, uno dei farmaci immunosoppressori adoperato da molti pazienti trapiantati di fegato, rene, polmoni, cuore e indispensabile per scongiurare il rigetto d’organo.

PUBBLICITÀ

Fino a oggi questo non era stato possibile, costringendo i trapiantati a spostarsi verso Palermo (spesso ISMETT), Catania e Caltanissetta. Ore di viaggio solo per effettuare un prelievo venoso e tornare indietro. Nei primi mesi post trapianto, i pazienti devono verificare il dosaggio anche un giorno sì e uno no.

Grazie alla sensibilità del neo commissario straordinario, Mario Zappia, che ha accolto alcune segnalazioni, e al Direttore dell’Unità operativa complessa Patologia Clinica, Ada Restivo, che ha avanzato la richiesta all’Amministrazione dell’Asp, da oggi stop alle infinite trasferte.

Dunque per effettuare l’esame sarà necessario presentare una comune ricetta, compilata dal medico di medicina generale/di famiglia, con la dicitura “Tacrolimus” e il comune codice di esenzione “052”.

I trapiantati di organi, ottengono dalla vita una seconda opportunità, ma restano soggetti fragili e per mantenere questo dono sono necessarie molte precauzioni e una sanità attenta e capace di andare alla stessa velocità della scienza e della generosità umana, dei donatori e delle loro famiglie.

Angela Montalto