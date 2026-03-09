Enna, “Patrimonio fragile, geografie in bilico, micromondi invisibili”: iniziativa dell’Archivio di Stato

PUBBLICITÀ

“I paesaggi plasmano il nostro passato e il nostro presente”. Partendo da questa consapevolezza, richiamata in sede europea in occasione del 25° anniversario della Convenzione Europea del Paesaggio, l’Archivio di Stato di Enna propone l’iniziativa “Patrimonio fragile, geografie in bilico, micromondi invisibili”, nell’ambito della Giornata Nazionale del Paesaggio 2026.

A cura dell’Istituto, è stata allestita la mostra documentaria che racconta, attraverso documenti e immagini, peculiari storie di come la provincia ennese abbia reagito a diversi eventi atmosferici nel corso degli anni.

“Testimonianze che, oltre a documentare la fragilità del paesaggio – comunica la direttrice dell’Archivio di Stato Giuliana Maria Ferrara – destano curiosità e restituiscono uno spaccato vivo del rapporto tra comunità e territorio. In questo contesto si colloca anche un riferimento alle recenti criticità che hanno interessato il territorio di Niscemi, aggravate dagli effetti del ciclone Henry. Di fronte ad una ferita che coinvolge una parte significativa della Sicilia, l’Archivio di Stato di Enna intende esprimere la propria vicinanza e solidarietà alla comunità colpita, esponendo un documento relativo a quel territorio quale contributo alla riflessione sulla vulnerabilità dei luoghi e sulla responsabilità condivisa nella loro tutela”.

Ad arricchire l’iniziativa, la mostra fotografica “Micromondi – viaggio intimo nell’invisibile”, con fotografie di Giuseppe Vizzini, curata dal Circolo Fotografico Siciliano, che invita a osservare la natura da una prospettiva ravvicinata, rivelando equilibri e dettagli spesso invisibili.