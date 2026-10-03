Enna, patrimonio comunale: al via la ricognizione dei beni e delle concessioni a terzi

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L’amministrazione comunale di Enna comunica di aver dato mandato agli uffici per avviare un’attività di ricognizione puntuale di tutti i beni del patrimonio comunale e di tutti i rapporti di concessione a terzi dei beni stessi, al fine di garantire un utilizzo ordinato, efficiente e trasparente dei beni pubblici.

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Conseguentemente, verrà verificato il rispetto da parte dei soggetti concessionari di tutti gli obblighi previsti dalla convenzione di gestione e verranno immediatamente liberati gli immobili che dovessero risultare occupati da chi non ne ha titolo.

“Il patrimonio comunale non è patrimonio di nessuno, ma è patrimonio di tutti”, sottolineano il Sindaco Crisafulli e la sua amministrazione.