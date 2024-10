Enna: patente a crediti in edilizia, imprese e consulenti a confronto

PUBBLICITÀ

Si è tenuto ieri sera, nella sala della Camera di Commercio di Enna, un incontro informativo sulla patente a crediti, organizzato da CNA, dall’Ordine dei Commercialisti e dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Alle numerose imprese e ai professionisti presenti è stata illustrata la nuova normativa che introduce la patente a crediti per chi opera nei cantieri.

PUBBLICITÀ

“Un provvedimento – ha affermato il presidente di CNA, Filippo Scivoli – che coinvolge tantissime imprese che operano nei cantieri e nei lavori edili. Non va sottovalutato, perché potrebbe avere conseguenze molto gravi”.

“La sinergia tra consulenti e CNA è il valore aggiunto per sostenere le imprese in occasioni come questa – ha dichiarato Marco Montesano, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Enna –. Il nuovo provvedimento, per molti aspetti, richiede il supporto di competenze diverse”.

Giuseppe Carambia, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Enna, ha sottolineato nel suo intervento che “la patente a crediti rappresenta un’opportunità per le aziende virtuose. Sebbene si siano riscontrate alcune criticità, come emerso dal seminario, queste possono essere superate rispettando i criteri previsti per il suo rilascio. In un mercato sano, la patente a crediti non deve spaventare le imprese, ma essere vista come un ulteriore punto di forza in termini di affidabilità”.

Secondo Maurizio Merlino, coordinatore regionale di CNA Costruzioni, “il provvedimento è stato gestito in modo errato, con tempistiche troppo repentine che non consentono alle imprese di applicarlo correttamente. Oggi, si rischiano sanzioni ben più gravi rispetto a quelle previste dalle norme che regolano la sicurezza sul lavoro o la regolarità contributiva e fiscale”.

“Abbiamo attivato un servizio dedicato per supportare le imprese che devono iscriversi, aiutandole a verificare se soddisfano i requisiti richiesti – ha spiegato il segretario della CNA di Enna, Stefano Rizzo –. Invitiamo tutte le imprese a contattare la CNA, anche tramite i propri consulenti, per evitare errori”.

A conclusione dell’incontro, Roberto Nasca, presidente del Consorzio Cipae, ha illustrato i vantaggi per le imprese che aderiscono ai consorzi artigiani per partecipare agli appalti pubblici.

“L’adesione al consorzio ha trasformato la mia impresa, consentendomi di crescere – ha concluso Vincenzo Savoca, presidente dei Costruttori CNA di Enna –. Oggi riesco a competere con imprese più grandi, grazie alla mia adesione al consorzio e grazie al supporto di CNA. Per questo il mio consiglio è iscrivetevi alla CNA e al Consorzio e siate attivi”.

È possibile iscriversi al servizio di consulenza della CNA tramite i social media, utilizzando il link dedicato, o inviando una email all’indirizzo cnaennatisegue@gmail.com.