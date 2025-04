Enna: passeggiata per grandi e piccini alla scoperta del Parco Minerario di Floristella

PUBBLICITÀ

È in programma per sabato alle ore 9.30 presso il Palmento Pennisi (all’ingresso del Parco Minerario Floristella Grottacalda lungo SP4) l’evento in preview nell’ambito del progetto Si.M.Geo. Sistema Ecomuseale del Rocca Di Cerere UNESCO Global Geopark e dell’area del GAL Rocca Di Cerere Geopark. In attesa delle iniziative ufficiali della Geoweek in programma nei prossimi mesi, l’appuntamento dal titolo “GeoKids: Passeggiata per grandi e piccini alla scoperta del Parco Minerario di Floristella”, offre in anteprima la possibilità di scoprire uno dei territori del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e dell’area del GAL Rocca di Cerere Geopark.

Grazie a un trekking guidato per adulti e famiglie nel museo a cielo aperto che un tempo fu un’importante solfatara della regione, divertimento e apprendimento si uniranno per creare un’esperienza di promozione del patrimonio geologico del territorio in cui i bambini saranno i veri protagonisti. Saranno loro ad aiutare i più grandi nella scoperta di segreti, tradizioni ed elementi legati alla storia di questo territorio, anche attraverso antichi giochi della tradizione e attività ludico didattiche per “imparare facendo”.

La giornata è organizzata in occasione della celebrazione dei 200 anni dalla prima concessione mineraria a Floristella, che sancì l’inizio dell’attività estrattiva ufficialmente riconosciuta. Il sito paesaggisticamente pregevole del parco include al suo interno le strutture di lavoro di quelle che furono tra le più grandi miniere di zolfo della Sicilia e oggi costituiscono una meta caratterizzata da un forte valore culturale e naturalistico. L’evento è gratuito e patrocinato dal Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e dal Parco Minerario Floristella Grottacalda. Si consiglia l’utilizzo di scarpe sportive e comode.

Il progetto intende costruire il Sistema Ecomuseale del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e dell’area del GAL Rocca di Cerere Geopark, per costruire un’offerta educativa di comunità, tale da attrarre un flusso turistico stabile e idoneo a realizzare una complessiva valorizzazione integrata del territorio e delle sue risorse. Un ecomuseo costituisce una concezione innovativa e contemporanea dell’esperienza museale, andando oltre la tradizionale esposizione statica di oggetti e opere all’interno di edifici delimitati; esso è un museo diffuso, integrato profondamente con il territorio che lo ospita e rappresenta, puntando a valorizzarne sia il patrimonio materiale che immateriale. Nel caso specifico del progetto “Si.M.Geo – Sistema Ecomuseale del Rocca di Cerere Unesco Global Geopark e dell’area del Gal Rocca di Cerere Geopark”, l’ecomuseo assume il ruolo di un sistema integrato che mira a far emergere e raccontare le molteplici connessioni tra cultura, società e ambiente che collegano i comuni di Enna, Aidone, Assoro, Calascibetta, Nissoria, Leonforte, Piazza Armerina, Valguarnera e Villarosa.