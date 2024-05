Enna: passeggiata ludico-motoria a Villa Zagaria

PUBBLICITÀ

Torna l’appuntamento della passeggiata all’interno dei sentieri di Villa Zagaria a Pergusa all’insegna del motto “Movimento e Sport allungano la vita”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra ASP di Enna, attraverso l’Unità Operativa di Educazione e Promozione alla Salute diretta da Eleonora Caramanna, il Libero Consorzio Comunale di Enna, il Comune di Enna, il CONI, Legambiente e l’ASD Atletica Enna.

Il percorso prevede la passeggiata ludico-motoria tra i sentieri di Villa Zagaria, dove si potrà usufruire della visita guidata al campo di Germoplasma dell’ulivo. Durante la passeggiata saranno illustrate le caratteristiche del sito lacustre, anche in relazione alla peculiare importanza nei percorsi migratori della fauna ornitologica, e la ricchezza della biodiversità della ‘riviera dei giunchi’.

Alle ore 9:00 di sabato 15 giugno i partecipanti si raduneranno presso il Visitor Center dell’Autodromo di Pergusa per la registrazione delle adesioni. Per informazioni, contattare l’Unità Operativa di Educazione e promozione della salute: 0935 520805, email responsabile.educazionesalute@asp.enna.it; ASD Atletica Enna (Presidente C. Castagna) atleticaenna@gmail.com; Legambiente Enna (presidente G. Amato) legambiente.enna@gmail.com.