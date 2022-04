Enna: passaggio Giro di Sicilia, istituiti i divieti e viabilità alternativa

In occasione del transito ad Enna del Giro di Sicilia, previsto orientativamente dalle ore 13 alle ore 15:30 di domani, mercoledì 13 aprile, sull’asse viario corso Sicilia, via S. Agata, via Gen. Cascino, via Pergusa, via R. Sanzio, Via Leonardo da Vinci, via Pergusina non saranno consentiti attraversamenti.

Il Comune di Enna ha istituito dalle ore 9 fino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, in ambo i lati dei seguenti tratti stradali: tutto il tratto della via Pergusina dall’intersezione con viale Unità d’Italia fino all’intersezione con la rotatoria antistante la caserma dei VVFF; tutto il viale dei Miti, dall’intersezione con la via Autodromo fino all’altezza dell’Ufficio Postale di Pergusa; tutta la via R. Sanzio dall’intersezione con la via Pergusina all’intersezione con la via Leonardo da Vinci; tutta la via Leonardo da Vinci; tutta la via Sant’Agata, la Via Gen. Cascino, la via Pergusa e la via Scifitello; lungo tutte le rotatorie presenti lungo il precorso interessato. È, inoltre, istituito il divieto assoluto di circolazione veicolare lungo tutto il percorso interessato un’ora prima del passaggio della corsa ufficiale fino a cessate esigenze.

Sono state individuate le seguenti percorrenze veicolari alternative per la circolazione con esclusione per i mezzi pesanti (superiori a 35q).

PERCORSO A (zona Monte – Viale Diaz – Viale IV Novembre ecc… x zona centro ed Enna Bassa.): Via Mercato,Via Passione,Via San Leonardo, Via O. Catalano,Via Fontana Grande, Via San Leone, Via della Rinascita,Via Cittadella, S.P. N. 51 San Calogero, Via Pergusa, Via Unità d’Italia.

PERCORSO B (Zona centro – Zona Monte): Via Lombardia, Via Cittadella, Via della Rinascita, Via Cerere Arsa, Via San Leone, Via Fontana Grande, Via O. Catalano, Via San Leonardo, Via San Bartolomeo, Via Mercato – Via Spirito Santo.

PERCORSO C (Zona centro – Enna Bassa): Via Lombardia, Via Cittadella, S.P. N. 51 San Calogero, Via Pergusa, Via Unità d’Italia.

PERCORSO D ( Enna Bassa – Zona Centro): Via Unità d’Italia, Via Leonardo da Vinci (zona terminal Bus), Via Pergusa, S.P. N. 51 San Calogero, Via Cittadella, Viale P. e C. Savoca.

In deroga ai divieti in atto esistenti viene istituito per l’arco temporale succitato (ore 13,00-15,30) il doppio senso di circolazione nella via Ottavio Catalano attualmente a senso unico, e viene temporaneamente sospeso il senso vietato nella via Leonardo da Vinci nel tratto antistante il terminal Bus.

In ogni caso, pur all’interno delle suddette percorrenze, il Comune sconsiglia vivamente la circolazione veicolare se non per motivi si stretta necessità nell’orario 13–15:30, in quanto trattasi di percorsi articolati e disagevoli.

Alla SAIS ed alle autolinee urbane ed extraurbane istituito il divieto assoluto di transito dalle ore 13 alle ore 15 e, pertanto, i due terminal di Enna alta e Enna bassa non saranno accessibili.