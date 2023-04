Enna: “Pasqua viva” tra shopping e degustazioni alla Galleria Civica

Sempre alta l’attenzione della Cna per il territorio e le imprese: domani, giovedì 6 aprile, l’inaugurazione dell’evento “Pasqua Viva CNA Shopping e degustazioni”, con dieci espositori, prodotti del territorio, eccellenze dell’agroalimentare, ceramiche, prodotti tipici, servizi e tanto altro. Una tre giorni, incastonata nella Settimana Santa ennese, che vedrà la presenza di moltissimi turisti e che sarà una vetrina eccezionale per le imprese espositrici e, più in generale, anche per i vari eventi che si susseguiranno sul territorio ennese, come ad esempio il concorso organizzato dall’Onaf e dai ristoratori ennesi denominato “Formaggio il successo dei primi”. Saranno disponibili, infatti, le brochure informative e i riferimenti dei ristoranti che partecipano al concorso.

L’evento presso la Galleria Civica sarà inaugurato giovedì alle ore 17 e sarà aperta al pubblico fino alle ore 21.30. Venerdì la galleria sarà aperta l’intera giornata dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Tra gli espositori diverse imprese ennesi tra cui Prosit, Di Pietro 3.0, Piccolo Mondo Antico, Do Sud, Spizzichi e muzzichi, I sapori del Sud, F.lli Vigneri, Da Thomas flower design, Principato di Sicilia e La Bottega delle Cassatelle.

“Si conferma l’impegno della Cna per promuovere il territorio, i suoi prodotti e le sue imprese – dichiara il presidente provinciale Filippo Scivoli-. Pasqua Viva sarà una vetrina per il territorio innanzi a migliaia di turisti”.