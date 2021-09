Enna: partite pregresse acqua, Dipietro chiede di annullare il pagamento

Il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha inviato al presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica Antonino Cammarata la richiesta di convocazione dell’assemblea dei sindaci e di sospensione immediata della riscossione delle partite pregresse nelle bollette AcquaEnna, per il pagamento del servizio idrico.

Il primo cittadino ennese afferma che, “preso atto dell’ordinanza n. 17959 del 23 giugno 2021 con cui la Corte di Cassazione ha deciso un ricorso avverso che aveva dichiarato l’illegittimità delle cd. partite pregresse per la violazione del principio di irretroattività delle disposizioni normative di cui all’art. 11 delle cd. preleggi, affermando il principio di diritto a mente del quale – la spettanza delle cd. Partite pregresse non può porsi in contrasto con il principio di irretroattività sancito dall’art. 11 preleggi – e tenuto conto che la vicenda delle cd. partite pregresse, che incidono considerevolmente sulla misura della tariffa a carico degli utenti della provincia di Enna, notoriamente tra le più alte d’Italia, è ormai al centro del dibattito pubblico senza che ad essa sia stato possibile dare una soluzione certa, si chiede, alla luce delle ricordate circostanze sopravvenute, di convocare un’apposita assemblea dei Sindaci per deliberare l’annullamento, l’inefficacia e l’illegittimità delle cd. partite pregresse corrisposte dagli utenti, nonché intraprendere ogni opportuna iniziativa al fine di tutelare la collettività ennese”.

L’obiettivo è quello di ridurre in maniera significativa l’altissimo costo del servizio idrico in provincia di Enna.

“Occorre far emergere con forza – ha comunicato Dipietro – la presenza e la volontà dei sindaci sulla riduzione dei costi del servizio idrico, affinché i cittadini abbiano la certezza della vicinanza, della presenza e delle azioni verso un servizio di qualità a costi sostenibili”.