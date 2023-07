Enna: partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese, inizia raccolta firme

Parte da Enna la raccolta di firme a sostegno della proposta di legge popolare della Cisl denominata “La Partecipazione al Lavoro. Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori”. L’iniziativa intende disciplinare la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese nel rispetto e in applicazione dell’art. 46 della Costituzione.

Da domani, martedì 4 luglio, a Enna tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali potranno sposare il progetto della Cisl apponendo la loro firma su moduli specifici. Il punto di raccolta sarà attivo in piazza San Sebastiano a partire dalle ore 10.30. Sarà necessario esibire un documento di riconoscimento valido.

“La partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese – spiega Emanuele Gallo, segretario generale della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna – non rappresenta soltanto uno strumento di sviluppo economico ma anche un efficace mezzo per favorire il progresso sociale che riteniamo un traguardo necessario a completamento della democrazia. Nell’attuale contesto socioeconomico è molto avvertita l’esigenza di innovare le relazioni sindacali e la contrattazione, la legge che proponiamo può produrre effetti positivi per tutti: aumento dei salari, incremento di produttività e competitività, qualità e stabilità del lavoro, sostenibilità sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, investimenti, coesione sociale, rientro delle imprese dall’estero con l’abbattimento del fenomeno delle delocalizzazioni qualità e stabilità del lavoro”.

“La proposta di legge depositata lo scorso aprile alla Corte di Cassazione di Roma – conclude Emanuele Gallo – prevede forme di partecipazione dei lavoratori a diversi livelli: gestionale, finanziaria, organizzativa, consultiva. Come Cisl diamo la possibilità ai cittadini di diventare ancor più protagonisti del mondo del lavoro per migliorarlo e permearlo”.

Nei prossimi giorni la raccolta firme proseguirà ad Agrigento e Caltanissetta e nei comuni delle rispettive province.